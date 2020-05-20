Відомий російський режисер, сценарист і громадський діяч Андрій Кончаловський висловився про війну в Україні

На його думку, українці і росіяни є однією етнічною цілістю, однак уникнути війни між країнами було нереально.

Таку думку він висловив 2017 року в блозі "Російська газета". Розв'язану президентом РФ Володимиром Путіним бійню на Донбасі він назвав "трагічною помилкою" і "катастрофою етнічної групи".

"Чи надовго ми розсварилися з Україною? Надовго. Але по-іншому не можна. Те, що сьогодні відбувається в Україні, - це катастрофа цілої етнічної групи. Трагічна помилка... Це страшна жертва, яку приносить зараз український народ своїй етнічній цілісності. Цей маятник повинен піти до межі, а потім відкотитися назад. Ми (Росія та Україна прим.ред) одна етнічна цілість, з якимись культурними різницями", - зазначив Кончаловський.

При цьому він визнав провину Росії в тому, що відбувається, однак підкреслив, що "головне - в іншому".

"Завжди є частка російської вини. Головне не це, а те, що ілюзія з'єднання із Західною Європою комусь дається легше, а комусь важче. Але велика особливість і відмінність слов'ян від латинян", - сказав культовий режисер.

Кончаловський також назвав Гоголя "великим російським письменником", яким він став, "будучи українцем".

"Але, звичайно, він і великий український теж. Закінчу думку так: крім співчуття до українців, сьогодні я нічого не відчуваю", — підсумував сценарист.

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