Известный российский режиссер, сценарист и общественный деятель Андрей Кончаловский высказался о войне в Украине

По его мнению, украинцы и россияне являются одной этнической целостью, однако избежать войны между странами было нереально.

Такое мнение он высказал 2017 года в блоге "Российское газете". Развязанную президентом РФ Владимиром Путиным бойню на Донбассе он назвал "трагическим заблуждением" и "катастрофой этнической группы".

"Надолго ли мы рассорились с Украиной? Надолго. Но по-другому нельзя. То, что сегодня происходит в Украине, - это катастрофа целой этнической группы. Трагическое заблуждение... Это страшная жертва, которую приносит сейчас украинский народ своей этнической целостности. Этот маятник должен уйти до предела, а потом откатиться назад. Мы (Россия и Украина прим.ред) одна этническая целость, с какими-то культурными разницами", - отметил Кончаловский.

При этом он признал вину России в происходящем, однако подчеркнул, что "главное - в другом".

"Всегда есть доля российской вины. Главное не это, а то, что иллюзия соединения с Западной Европой кому-то дается легче, а кому-то тяжелей. Но велика особость и отличие славян от латинян", - сказал культовий режиссер.

Кончаловский также назвал Гоголя "великим русским писателем", которым он стал, "будучи украинцем".

"Но, конечно, он и великий украинский тоже. Закончу мысль так: кроме сострадания к украинцам, сегодня я ничего не чувствую", — подытожил сценарист.

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