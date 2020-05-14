Режисер Андрій Кончаловський висловився про події в Україні

"Події в Україні - це те, що лежить на поверхні складного процесу, які сьогодні відбуваються в світі. Це кінець євроцентризму. Я думаю, мало хто розуміє справжні рушійні сили цього тектонічного зсуву. Відбувається битва між Україною і Росією, а між Заходом і Сходом", - зазначив режисер ще в 2014 році.

Крім того, він впевнений, що все закінчиться миром.

«Я ж не Ванга, щоб давати прогнози. Мені здається, те, що сьогодні відбувається в Україні - це війна в одній родині, яка обов'язково закінчиться миром. У Росії і України все одно одна доля. Інше питання, коли Захід схаменеться? Коли перестане робити Росію ворогом України?", - задається питанням режисер.

Раніше Кончаловський заявив, що в Україні немає самостійної культури. За його словами, всі великі українські майстри перебували під впливом російської культури. Він також заявив про спорідненість росіян і українців:

"Нічого вдіяти не можна, і ніхто в цьому не винен, і це прекрасно. І вони могли лаятися, і могли проклинати один одного. Але як проклинають один одного близькі родичі. Це різні речі".

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