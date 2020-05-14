Режиссер Андрей Кончаловский высказался о событиях в Украине

"События в Украине - это то, что лежит на поверхности сложного процесса, которые сегодня происходят в мире. Это конец евроцентризма. Я думаю, мало кто понимает истинные движущие силы этого тектонического сдвига. Происходит битва не между Украиной и Россией, а между Западом и Востоком", - отметил режиссер еще в 2014 году.

Кроме того, он уверен, что все закончится миром.

«Я же не Ванга, чтобы давать предсказания. Мне кажется, то, что сегодня происходит в Украине - это война в одной семье, которая обязательно закончится миром. У России и Украины все равно одна судьба. Другой вопрос, когда Запад образумится? Когда перестанет делать Россию врагом Украины?", - задается вопросом режиссер.

Ранее Кончаловский заявил, что в Украине нет самостоятельной культуры. По его словам, все великие украинские мастера находились под влиянием российской культуры. Он также заявил о родстве россиян и украинцев:

"Ничего поделать нельзя, и никто в этом не виноват, и это прекрасно. И они могли ругаться, и могли проклинать друг друга. Но как проклинают друг друга близкие родственники. Это разные вещи".

Напомним, что Ахеджакова вывела на чистую воду пропагандистов Кремля.

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.