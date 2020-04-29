Скандальний режисер Андрій Кончаловський впевнений, що Україна не потрібна Заходу і поплатиться за свої ілюзії

Як повідомляє Politeka.net, він вибухнув новим маячнею в російських ЗМІ.

За словами Андрія Кончаловського, українці глибоко помиляються у своєму прагненні до західних цінностей. Режисер одночасно висміяв і пожалів Україну, яка, за його переконанням, обманює сама себе.

"Вона почалася з величезної помилки, яке було впроваджено у велику кількість чудових українських голів, що треба йти на Захід. Це дуже смішно, наївно. У мене, крім співчуття і жалю про таке глибокій омані, нічого немає", - заявив росіянин.

Кончаловський цинічно стверджує, що Україну ніколи не візьмуть в західну культуру. Він вважає, що знедолені українці в кінцевому підсумку повернуться до Росії. На думку режисера, їм просто нікуди подітися з-за загальної культури. У той же час росіянин визнав, що в Україні є щось своє, унікальне.

«Вони мають в масі своїй зрозуміти, що Захід Україна не потрібна в тому вигляді, в якому вона хоче бути потрібною. І що це покотиться назад", - підкреслив режисер. "І коли прийде протверезіння… Ну, зрозуміло ж, ми ж не можемо роз'їхатися на різні вулиці, ми живемо в одній квартирі. У нас спільна культура, спільна. Звичайно, є специфіка. Звичайно, Україна-не Росія. Але Україна не Польща, і не Словаччина, і не Румунія. І нічого вдіяти з цим не можна. Україна - це Малоросія".

Андрій Кончаловський заявив, що в Україні немає самостійної культури. За його словами, всі великі українські майстри перебували під впливом російської культури. Він також заявив про спорідненість росіян і українців:

"Нічого вдіяти не можна, і ніхто в цьому не винен, і це прекрасно. І вони могли лаятися, і могли проклинати один одного. Але як проклинають один одного близькі родичі. Це різні речі".

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