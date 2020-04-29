Скандальный режиссер Андрей Кончаловский уверен, что Украина не нужна Западу и поплатится за свои иллюзии

Как сообщает Politeka.net, он разразился новым бредом в российских СМИ.

По словам Андрея Кончаловского, украинцы глубоко заблуждаются в своем стремлении к западным ценностям. Режиссер одновременно высмеял и пожалел Украину.

"Она началась с огромного заблуждения, которое было внедрено в большое количество замечательных украинских голов, что надо идти на Запад. Это очень смешно, наивно. У меня, кроме сочувствия и сожаления о таком глубоком заблуждении, ничего нет", - заявил россиянин.

Кончаловский цинично утверждает, что Украину никогда не примут на Западе. Он считает, что отверженные украинцы в конечном итоге вернутся к России.

«Они должны в массе своей понять, что Западу Украина не нужна в том качестве, в каком она хочет быть нужной. И что это покатится назад. И когда придет это отрезвление… Ну, понятно ведь, мы же не можем разъехаться на разные улицы, мы живем в одной квартире. У нас общая культура, общая. Конечно, есть специфика. Конечно, Украина не Россия. Но Украина и не Польша, и не Словакия, и не Румыния. И ничего поделать с этим нельзя. Украина - это Малороссия", - подчеркнул режиссер.

Андрей Кончаловский заявил, что в Украине нет самостоятельной культуры. По его словам, все великие украинские мастера находились под влиянием российской культуры. Он также заявил о родстве россиян и украинцев:

"Ничего поделать нельзя, и никто в этом не виноват, и это прекрасно. И они могли ругаться, и могли проклинать друг друга. Но как проклинают друг друга близкие родственники. Это разные вещи".

Напомним, что Ахеджакова вывела на чистую воду пропагандистов Кремля.

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

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