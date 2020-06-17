Российский режиссер Андрей Кончаловский заявил, что огромная часть РФ живет в устарелой системе ценностей

По его мнению, ментальность народа не меняется в связи с тем, что решено покончить с прошлым, а разгром Коммунистической партии в России нельзя называть удачным политическим решением.

Такое мнение он высказал 2019 года в интервью порталу Медуза.

По мнению Кончаловского, ментальность народа не меняется в связи с тем, что "вдруг решено покончить с прошлым", с которым покончить невозможно. По мнению режиссера, решать политические проблемы в архаической стране, которой является Россия, сложнее, чем делать это в Европе.

"Огромная часть России живет в архаической системе ценностей. У нас язычество переплетено с коммунизмом, а коммунизм — с православием. И любое правительство в России, в том числе нынешнее, — это правительство социально ориентированного государства... В том, что оно чувствует себя обязанным кормить людей, которые не хотят много работать и зарабатывать, ведь вполне довольствуются малым", – рассказал он.

Кончаловский добавил, что россияне не хотят заниматься бизнесом и им не нужна "свобода".



"Сложно заставить людей вопреки их воле заниматься бизнесом. Дело не в том, что кто-то не дает, а в том, что не надо это русскому человеку. И бизнес, и свобода эта пресловутая большинству россиян не нужны. Было бы надо, взяли бы, как миленькие. Свободу же не дают, свободу берут! А людям это не нужно. Надеюсь, вы понимаете, что мы с вами говорим о нации, а не о гражданах в пределах Садового кольца", – подытожил он.

Напомним, что Кончаловский поведал, кто нарушил "семейную идиллию" Украины и РФ.

Как сообщала Politeka, режиссер Кончаловский цинично породнил украинцев с россиянами.

Также Politeka писала, Кончаловский решил поучить жизни "заплутавших украинцев".