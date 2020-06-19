Российский режиссер Андрей Кончаловский сделал довольно противоречивое заявление о президенте РФ Владимире Путине и Европе

По его словам, президент РФ Владимир Путин хотел, чтобы страна вошла в европейский ареал, однако Запад отверг Россию. Кроме того, он считает, что Владимир Путин являлся главным западником в стране, однако разочаровался в Европе.

Такое мнение скандальный режиссер высказал 2016 года в интервью Медузе.

"Россия действительно пыталась войти в европейский ареал. Такова была идея Путина, который, конечно, самый большой в России европеец по своим убеждениям. Но Запад отверг Россию, отверг Путина, потому что мы им не нужны сильными, а нужны разваленными, как во времена перестройки: замечательная страна с полным говном вокруг и нищей армией. Путин это понял. И другого выхода, кроме как строить армию и искать союзников на Востоке, у него не осталось", – отметил он.

Режиссер добавил, что раньше тоже был западником и думал, что у России один путь — на Запад.

"Европа на грани катастрофы — это, кажется, совершенно понятно. Причины катастрофы в том, что, как оказалось, нельзя во главу угла ставить права человека. Права человека могут рассматриваться только в соответствии с его обязанностями. Они отказались от традиционных европейских, а значит, христианских, ценностей", – подчеркнул Кончаловский.

Он добавил, что после того, как Путин возглавил страну, его идеи видоизменились под давлением внутренних и внешних обстоятельств.

"Усилия Путина прежде всего были направлены на предотвращение распада РФ. Я вообще представить себе не могу, как ему все это удалось. У Путина как у западника, как у человека, который прекрасно говорит по-немецки и знает мировую культуру, конечно, были иллюзии, что России надо возвращаться в Европу. Но в Европе ему сказали: "А вы кто такой вообще? Мы вас не ждали", – рассказал режиссер.

Напомним, что Кончаловский поведал, кто нарушил "семейную идиллию" Украины и РФ.

Как сообщала Politeka, режиссер Кончаловский цинично породнил украинцев с россиянами.

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