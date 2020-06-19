Письменник і блогер Ян Валетов пояснив, як Росія намагається не померти

За його словами, російська національна ідея полягає в поглинанні, а Російська Федерація за своєю суттю залишилася імперією, яка потребує розширення, щоб не померти.

Таку думку він озвучив 2017 року в ефірі "Обозреватель.LIVE".



"Чому так в Росії популярна ідея вищості? Росія – це імперія, яка має свої традиції, згідно з якою всі завойовані території стають виключно її землями. Національна російська ідея полягає в поглинанні України. Це нормально для імперій", - сказав він.

Так, відповідаючи на питання про природу російського шовінізму, він нагадав про військову агресію РФ проти Грузії в 2008 році.

За його словами, ці події показали, що Україні вже тоді треба було "прагнути в НАТО на будь-яких умовах".

Валетов зазначив, що з боку Росії це був "перший крок у військовій експансії на пострадянському просторі.

"Людина, яка зневажає своїх сусідів, вона рано чи пізно прийде до другого, третього, почне робити у себе в країні те ж саме. Він спирається на людей, які його підтримують. Якщо імперія перестає розширюватися, то вона вмирає. Те, з чим ми стикаємося – це певна історична закономірність", - сказав він.

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