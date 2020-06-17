Письменник і блогер Ян Валетов розповів, чому Росія не може відпустити Україну

На його думку, Росія задовго до анексії Криму розпочала курс на поглинання України, щоб створити самодостатню економіку замкнутого циклу за типом Радянського Союзу.

Таку думку він озвучив 2017 року в ефірі "Обозреватель.LIVE".



"Є версія, вона, на мій погляд, відповідає дійсності. В даний момент Росія бореться за самодостатній ринок", - заявив Валетів.

Він зазначив, що населення РФ складає близько 140 млн чоловік, чого явно не вистачає для ринку, який може існувати в замкнутому циклі.

"Україна потрібна Росії не тільки як територія, а як частина ринку, в якому Росія потребує на випадок, якщо доведеться "закукливаться", - заявив він.

Письменник підкреслив, що конфлікт між РФ і Україною почався задовго до захоплення Криму. Валетов нагадав про торговельні війни, які Москва вела проти Києва ще в часи лояльного до Кремля екс-президента Віктора Януковича.



За його словами, РФ почала тиснути на Україну, як тільки почалися розмови про західний вектор розвитку країни.

"Тиснули при "злочинній панді" бізнес з російської сторони, як і при нинішній владі", - сказав письменник.

"В даній ситуації ми маємо справу з економічною функцією. Ми зараз воюємо не лише з ідеологією, не тільки з імперськістю, яка в мізках, але ще і з імперськістю, яка закладена в економічних факторах", - додав Валетов.

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