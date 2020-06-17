Писатель и блогер Ян Валетов рассказал, почему Россия не может отпустить Украину

По его мнению, Россия задолго до аннексии Крыма начала курс на поглощение Украины, чтобы создать самодостаточную экономику замкнутого цикла по типу Советского Союза.

Такое мнение он озвучил 2017 года в эфире "Обозреватель.LIVE".



"Есть версия, она, на мой взгляд, отвечает действительности. В данный момент Россия борется за самодостаточный рынок", - заявил Валетов.

Он отметил, что население РФ составляет порядка 140 млн человек, чего явно не хватает для рынка, который может существовать в замкнутом цикле.

"Украина нужна России не только как территория, но как часть рынка, в котором Россия нуждается на случай, если придется "закукливаться", - заявил он.

Писатель подчеркнул, что конфликт между РФ и Украиной начался задолго до захвата Крыма. Валетов напомнил о торговых войнах, которые Москва вела против Киева еще во времена лояльного Кремлю экс-президента Виктора Януковича.



По его словам, РФ начала давить на Украину, как только начались разговоры о западном векторе развития страны.

"Давили при "злочинной панде" бизнес с российской стороны, как и при нынешней власти", - сказал писатель.

"В данной ситуации мы имеем дело с экономической функцией. Мы сейчас воюем не только с идеологией, не только с имперскостью, которая в мозгах, но еще и с имперскостью, которая заложена в экономических факторах", - добавил Валетов.

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