Писатель и блогер Ян Валетов объяснил, как Россия пытается не умереть

По его словам, российская национальная идея заключается в поглощении, а Российская Федерация по своей сути осталась империей, которая нуждается в расширении, чтобы не умереть.

Такое мнение он озвучил 2017 года в эфире "Обозреватель.LIVE".



"Почему так в России популярна идея превосходства? Россия – это империя, которая имеет свои традиции, согласно которым все завоеванные территории становятся исключительно ее землями. Национальная российская идея заключается в поглощении Украины. Это нормально для империй", - сказал он.

Так, отвечая на вопрос о природе российского шовинизма, он напомнил о военной агрессии РФ против Грузии в 2008 году.

По его словам, эти события показали, что Украине уже тогда надо было стремиться в НАТО "на любых условиях".

Валетов отметил, что со стороны России это был "первый шаг в военной экспансии на постсоветском пространстве.

"Человек, который попирает своих соседей, он рано или поздно придет ко второму, третьему, начнет делать у себя в стране то же самое. Он опирается на людей, которые его поддерживают. Если империя перестает расширяться, то она умирает. То, с чем мы сталкиваемся – это определенная историческая закономерность", - сказал он.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.