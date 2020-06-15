Український письменник Андрій Курков розповів, чим відрізняється менталітет українців і росіян, а також спрогнозував майбутнє Володимира Путіна

На його думку, українці за своїм менталітетом більше схильні до демократичної анархії запорізьких козаків, а росіяни запрограмовані на обожнювання царя, тобто мова йде про "індивідуалістичну ментальність проти колективної".

Таку думку він озвучив 2019 року в інтерв'ю для Обозревателя.

"Українці різних етнічних походжень перейняли від України матрицю соціально-політичної поведінки, яка існувала в 15-16 столітті. Це матриця демократичної анархії козацтва – території, яку можна вважати країною, але яка не мала фіксованих меж, власної валюти, розраховувалася між собою сріблом з Польщі, золотом з Туреччини, талерами з Німеччини. Одночасно мала вибори гетьмана, військову юстицію, військові суди і так далі", - зазначив він.

У той же час, за його словами, в російському суспільстві - типова "матриця монархії, яка програмує в людині обожнювання царя", але це повинно закінчиться, адже всіх царів вбивають. А так-як Путін теж уявляє з себе царя, то його чекає те ж саме майбутнє.

"А коли в Росії від царя втомлюються, росіяни вбивають і знищують цього царя і обожнюють наступного, це і чекає Путинв. Стільки ворогів у Росії, як зараз показує російське телебачення, ще ніколи не було навіть за часів Радянського Союзу. Це означає, що якщо є ворог, його треба, з одного боку, боятися, остерігатися, а з іншого боку – об'єднуватися навколо царя і захищати вітчизну. Ця схема працює. Раніше "за батьківщину, за Сталіна", тепер "за батьківщину, за Путіна", - резюмував він.

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