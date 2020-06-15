Украинский писатель Андрей Курков рассказал, чем отличается менталитет украинцев и россиян, а также спрогнозировал будущее Владимира Путина

По его мнению, украинцы по своему менталитету больше склонны к демократической анархии запорожских казаков, а россияне запрограммированы на обожание царя, то есть речь идет об "индивидуалистической ментальности против коллективной".

Такое мнение он озвучил 2019 года в интервью для Обозревателя.

"Украинцы разных этнических происхождений переняли от Украины матрицу социально-политического поведения, которая существовала в 15-16 столетии. Это матрица демократической анархии казачества – территории, которую можно считать страной, но которая не имела фиксированных границ, собственной валюты, рассчитывалась между собой серебром из Польши, золотом из Турции, талерами из Германии. Одновременно имела выборы гетмана, военную юстицию, военные суды и так далее", - отметил он.

В то же время, по его словам, в российском обществе - типичная "матрица монархии, которая программирует в человеке обожание царя", но єто должно закончится, ведь всех царей убивают. А так-как Путин тоже мнит из себя царя, то его ждет то же самое будущее.

"А когда в России от царя устают, россияне убивают и уничтожают этого царя и обожествляют следующего, это и ждет Путина. Столько врагов у России, как сейчас показывает российское телевидение, еще никогда не было даже во времена Советского Союза. Это означает, что если есть враг, его надо, с одной стороны, бояться, остерегаться, а с другой стороны – объединяться вокруг царя и защищать отечество. Эта схема работает. Раньше "за родину, за Сталина", теперь "за родину, за Путина", - резюмировал он.

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