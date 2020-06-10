Український письменник Андрій Курков прокоментував любов жителів Росії до "совка"

За його словами, Росія прагне до відродження СРСР, оскільки росіяни нездатні визнати злочини і помилки радянського режиму.

Таку заяву він зробив 2019 року для журналістів видання Обозреватель.

"Починаючи з 1917-18 років почалася заміна сенсу багатьох слів, політичних термінів і понять. Слово "щастя" перестало бути особистим справом людини. Щастя стало народним. Слово правда стало іншим, справедливість теж, і так далі. Ми жили з усім світом, використовуючи в перекладі ті ж самі слова, але світ не розумів, що ми маємо в голові зовсім інше значення таких основних слів, які диктують долю народу. Це правда і справедливість, і щастя, і правда, і все інше. Росія не може визнати провини, не може визнати, що ворог не був ворогом під час холодної війни і так далі", – зазначив письменник.

За словами Куркова, люди, що розстрілювали невинних у 1937 році, вважали, що вони правильно роблять.

"Саме тому кажуть в Росії, що не можна засуджувати тих, хто розстрілював в 1937 році, тому що вони вірили, що надходять правильно. А якщо людина помиляється, то вона нібито не винна. Росія ніколи не визнає провину, тому що визнати провину – це відмовитися від ідеологічного минулого, відмовитися від Сталіна, яка нібито об'єднує псевдоздорові націоналістично-патріотичні сили, заряджені на боротьбу проти ворога. Росія прагне до відродження СРСР, оскільки росіяни нездатні визнати злочини і помилки радянського режиму", – резюмував письменник.

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