Украинский писатель Андрей Курков прокомментировал любовь жителей России к "совку"

По его словам, Россия стремится к возрождению СССР, поскольку россияне неспособны признать преступления и ошибки советского режима.

Такое заявление он сделал 2019 года для журналистов издания Обозреватель.

"Начиная с 1917-18 годов началась замена смысла многих слов, политических терминов и понятий. Слово счастье перестало быть личным делом человека. Счастье стало народным. Слово правда стало другим, справедливость тоже, и так далее. Мы жили со всем миром, используя в переводе те же самые слова, но мир не понимал, что мы имеем в голове совсем другое значение таких основных слов, которые диктуют судьбу народа. Это и истина, и справедливость, и счастье, и правда, и все остальное. Россия не может признать вины, что враг не был врагом во время холодной войны и так далее", – отметил писатель.

По словам Куркова, люди, которые расстреливали невиновных в 1937 году, считали, что они правильно делают.

"Именно поэтому говорят в России, что нельзя осуждать тех, кто расстреливал в 1937 году, потому что они верили, что поступают правильно. А если человек заблуждается, то он якобы не виноват. Россия никогда не признает вину, потому что признать вину – это отказаться от идеологического прошлого, отказаться от личности Сталина, которая якобы объединяет псевдоздоровые националистически-патриотические силы, заряжает на борьбу против врага. Россия стремится к возрождению СССР, поскольку россияне неспособны признать преступления и ошибки советского режима", – заключил писатель.

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