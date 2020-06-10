Засновник популярної російської рок-групи 90-х "Елізіум" Дмитро Кузнєцов різко висловився про Росію через анексію Криму

За його словами, анексувавши український півострів Крим, Володимир Путін відібрав його і у росіян, які любили його колишнім. Також він додав, чому не їздить у Крим з гастролями.

Про це він заявив 2017 року у інтерв'ю порталу Karabas.Live.

"Я не їжджу відпочивати до Криму. Тому що, відібравши Крим в України, Путін відібрав його і у мене. Адже ми багато виступали там в 90-і і в нульові. Ніхто не забороняв нічого росіянам там купити собі там дім або квартиру чи просто приїжджати відпочивати. Але ні, треба було Крим неодмінно забрати у України", - підкреслив музикант.

За словами Кузнєцова, він не проти виступати в Криму і сьогодні, до того ж, групу постійно запрошують на півострів. Однак, почувши умови музиканта, організатори тут же кидають цю затію.

"Запрошення на всякі "крымнашські" заходи відмітаємо відразу, але якщо це щось нормальне, я кажу: "Хлопці, ми приїдемо, але тільки через територію України". Вони: "Чому? Ось літак з Москви до Сімферополя!" Я їм кажу: "По качану. Крим – це частина України", - продовжив він.

Незважаючи на те, що артист називає себе анархістом і підтримує позицію про нібито неіснуючі кордони закривати очі на "захоплення території" іншої країни він не має наміру.

"Якщо закривати на це очі, то вийде дуже зручний анархізм. Загалом, організатори рахують, у скільки їм обійдеться наш проїзд через Україну і розуміють, що це більше нашого гонорару. На цьому все і закінчується", - додав Кузнєцов.

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