Російський музикант, бас-гітарист і засновник рок-групи "Елізіум" Дмитро Кузнєцов різко пройшовся по президенту РФ Володимиру Путіну

За його словами, якщо росіяни критикують Володимира Путіна, висловлюють свої співчуття та підтримку українцям, це не означає, що таким чином вони глузують чи брешуть. У Росії також є люди, які щиро співчувають Україні і дотримуються антикремлівської позиції.

Про це він заявив в інтерв'ю 2018 року порталу Karabas.Live.

"В Росії багато хто зізнаються в любові до української культури і мови, вважає їх близькими по духу, називає Путіна диктатором, мерзотою і катом, який розв'язав війну, це в Україні сприймають як насмішку?" - здивувався музикант.

За словами Кузнєцова, реальну щиру позицію людини відрізнити досить легко і не варто сприймати всіх під одну гребінку.

"Коли ватники і путіністи починають говорити про "хохлів" і сало, я розумію, але… Я не раз чув, як мені з глузуванням кричали в спину про "хто не скаче, той москаль". Серед творчих людей в Росії зараз приблизно ті ж 80% лояльних до влади, як і по всій країні. Левова частка рок-музикантів – "ватяні" ура-патріоти. Ми граємо з ними на одній сцені, ділимо гримерки. І нам багато чого доводиться вислуховувати з приводу нашої любові до України", - продовжив Кузнєцов.

Тому фрази про росіян-ворогів музикант вважає недоречними і образливими.

"Мені прикро, коли в Україні кажуть, що всі росіяни – вороги. Навіть якщо 80% підтримки Путіна – це правда, залишаються 20%. Тобто в РФ приблизно 30 млн росіян, які проти режиму і за Україну. Враховуючи, що у вас серед 40 млн є свої "ватники", я не виключаю, що в самій Україні тих, хто ненавидить Путіна, не більше, ніж в Росії. Тому я прошу тих, хто в Росії проти України, називайте путіністами, імперцями і так далі, але не "усіма російськими", - підсумував він.

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