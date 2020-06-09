Российский музыкант, бас-гитарист и основатель рок-группы "Элизиум" Дмитрий Кузнецов резко прошелся по президенту РФ Владимиру Путину

По его словам, если россияне критикуют Владимира Путина, выражают свои соболезнования и поддержку украинцам, это не значит, что таким образом они насмехаются или врут. В России также есть люди, который искренне сочувствуют Украине и придерживаются антикремлевской позиции.

Об этом он заявил в интервью 2018 года порталу Karabas.Live.

"В России многие признаются в любви к украинской культуре и языку, считает их близкими по духу, называет Путина диктатором, мразью и палачом, развязавшим войну, это в Украине воспринимают как насмешку?" - удивился музыкант.

По словам Кузнецова, издевки и реальную искреннюю позицию человека отличить довольно легко и не стоит стричь всех под одну гребенку.

"Когда ватники и путинисты начинают говорить про "хохлов" и сало, я понимаю, но… Я не раз слышал, как мне с издевкой кричали в спину про "кто не скачет, тот москаль". Среди творческих людей в России сейчас примерно те же 80% лояльных к власти, как и по всей стране. Львиная доля рок-музыкантов – "ватные" ура-патриоты. Мы играем с ними на одной сцене, делим гримерки. И нам многое приходится выслушивать по поводу нашей любви к Украине", - продолжил Кузнецов.

Поэтому фразы о русских-врагах музыкант считает неуместными и обидными.

"Мне обидно, когда в Украине говорят, что все русские – враги. Даже если 80% поддержки Путина – это правда, остаются 20%. То есть у РФ 30 млн россиян, которые против режима и за Украину. Учитывая, что у вас среди 40 млн есть свои "ватники", я не исключаю, что в самой Украине тех, кто ненавидит Путина, не больше, чем в России. Поэтому я прошу: тех, кто в России против Украины, называйте путинистами, имперцами и так далее, но не "всеми русскими", - подытожил он.

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