Основатель популярной российской рок-группы 90-х "Элизиум" Дмитрий Кузнецов резко высказался о России из-за аннексии Крыма

По его словам, аннексировав украинский полуостров Крым, Владимир Путин отобрал его и у россиян, которые любили его прежним. Также он добавил, почему не ездит в Крым с гастролями.

Об этом он заявил 2017 года в интервью порталу Karabas.Live.

"Я не езжу отдыхать в Крым. Потому что, отобрав Крым у Украины, Путин отобрал его и у меня. Ведь мы много выступали там в 90-е и в нулевые. Никто не запрещал ничего россиянам там, купить себе там дом или квартиру или просто приезжать отдыхать. Но нет, надо было Крым непременно отнять у Украины", - подчеркнул музыкант.

По словам Кузнецова, он не против выступать в Крыму и сегодня, к тому же, группу постоянно приглашают на полуостров. Однако, услышав условия музыканта, организаторы тут же бросают эту затею.

"Приглашения на всякие "крымнашские" мероприятия отметаем сразу, но если это что-то нормальное, я говорю: "Ребята, мы приедем, но только через территорию Украины". Они: "Почему? Вот самолет из Москвы в Симферополь!" Я им говорю: "По качану. Крым – это часть Украины", - продолжил он.

Несмотря на то, что артист называет себя анархистом и поддерживает позицию о якобы несуществующих границах, закрывать глаза на "захват территории" другой страны он не намерен.

"Если закрывать на это глаза, то получится очень удобный анархизм. В общем, организаторы считают, во сколько им обойдется наш проезд через Украину и понимают, что это больше нашего гонорара. На этом все и заканчивается", - добавил Кузнецов.

Напомним, что известный режиссер назвал сроки примирения между Украиной и Россией.

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