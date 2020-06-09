Український музикант Дмитро Шуров висловився про майбутні відносини між українцями і росіянами

Він один з артистів, які ще два роки тому відмовилися від концертів в Росії.

А в інтерв'ю для журналістів видання ТаблоID він дав прогноз щодо відносин з росіянами і розповів, за яких умов погодиться знову туди поїхати. За його словами, відносини між українцями і росіянами більше ніколи не будуть братськими.

"Я не поїду туди з концертами через те, що це нібито два братні народи. Братніми вони більше ніколи не будуть, це очевидно. Я б хотів поїхати туди з концертами, коли це будуть два цивілізованих сусіда, як Німеччина, Франція, Польща, Україна. Мені здається, політикам потрібно вийти на конструктив і зупинити смерті. Поки цього не станеться, ми не поїдемо. А це не станеться скоро", - заявив Шуров.

Музикант зазначив, що в Росії є адекватні люди, які усвідомлюють всі помилки своєї держави. Також він додав, що суспільство зараз розколоте не тільки в Україні, але і в Російській Федерації.

"Мені дуже складно бути в ситуації, коли суспільство настільки сильно розколоте і в Україні,і в Росії. Адже в Росії є адекватні люди, а є люди, які здавалися адекватними, а виявилися зовсім не такими. Так і тут.Ми дуже сильно ґрунтуємось на текстах, і в ситуації, що склалася, майже неможливо все це співати в Росії", - зазначив музикант.

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