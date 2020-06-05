Лидер группы Pianoбой Дмитрий Шуров высказался о гастролях украинских звезд в России
Украинский музыкант, лидер группы Pianoбой Дмитрий Шуров 2018 года в программе "Зе Интервьюер" рассказал о своем отношении к поездкам коллег в Россию и осудил травлю украинских звезд-гастролеров (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
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Певец отметил, что в Украине отсутствует закон, регулирующий концертную деятельность отечественных знаменитостей в РФ, поэтому выступать там или нет — личный выбор каждого.
"Закон должен быть один для всех. Если нет закона, каждый человек становится перед собственным моральным выбором, и имеет на это полное право", — отметил он.
Сам же лидер Pianoбой подчеркнул, что не посещает РФ с 2014 года.
"Когда началась война, мы перестали ездить в Россию, хотя до этого у нас там было все достаточно неплохо и быстро развивалось. Это моя позиция", — заверил музыкант.
Вместе с тем своих коллег-гастролеров он не осуждает, ведь у каждого из них есть личные причины так поступать.
"Почему другие артисты ездят или не ездят в Россию? На все это есть какие-то причины. Но я точно против травли этих людей. Однозначно. Давайте сначала примем закон, согласно которому все будут делать так или иначе. Есть артисты Украины, которых травят активно за поездки в Россию. Когда травят в Украине, это очень трудно. Я против этого категорически", — заявил Шуров.
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