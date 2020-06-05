Один із засновників легендарної рок-групи Pink Floyd Роджер Уотерс заявив, що перемога Евромайдана була "спланована Вашингтоном"

Таку думку музикант, який вихваляє агресивну політику Росії, висловив 2018 року в інтерв'ю виданню Известия.

Крім того, він знайшов "головного винуватця" у подіях на території України і навіть назвав ім'я цієї людини.

"Зміна влади в Україні, спланована Вашингтоном в США, просто спровокувала Москву на подальші дії", – резюмував він.

За словами Уотерса, винна в усьому Вікторія Нуланд (офіційний представник Держдепартаменту США в 2011–2013 роках. — прим. ред.).

"Вона все це організувала, і тепер Україна розділена на дві частини через США. Я не знаю, як Україна вийде з цієї ситуації, але звинувачувати в цьому Росію просто смішно. Проте в американців це добре виходить, і люди їм вірять, бо вони контролюють пресу і можуть викручувати ситуацію так, як їм вигідно. Сам я вважаю, що ми не будемо воювати з Росією. Росіяни такі хоробрі, стійкі і непохитні", - зазначив музикант.

Він також підкреслив, що Росія – "велика і дуже сильна країна". При цьому він почав погрожувати іншим країнам, щоб вони не зв'язувалися з росіянами.

"Я б хотів всьому світу заявити: "Ви хочете почати війну з росіянами? Ви що, божевільні? Ви не знаєте, з ким маєте справу? Росіяни звільнили вас від фашистів ціною життів 20 млн своїх громадян! І ви хочете з ними воювати? Що вони вам поганого зробили? Про що ви взагалі говорите?" - задався він питанням.

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