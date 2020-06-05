Один из основателей легендарной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что победа Евромайдана была "спланирована Вашингтоном"

Такое мнение музыкант, который восхваляет агрессивную политику России, высказал 2018 года в интервью изданию Известия.

Кроме того, он нашел "главного виновного" в событиях на территории Украины и даже назвал имя этого человека.

"Смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном в США, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия", – заключил он.

По словам Уотерса, виновата во всем Виктория Нуланд (официальный представитель Госдепартамента США в 2011–2013 годах. — прим. ред.).

"Она все это организовала, и теперь Украина разделена на две части из-за США. Я не знаю, как Украина выйдет из всей этой ситуации, но обвинять в этом Россию просто смешно. Однако у американцев это хорошо получается, и люди им верят, потому они контролируют прессу и могут выкручивать ситуацию так, как им выгодно. Сам я считаю, что мы не будем воевать с Россией. Русские такие храбрые, стойкие и непреклонные", - отметил музыкант.

Он также подчеркнул, что Россия – "большая и очень сильная страна". При этом он начал угрожать другим странам, чтобы они не связывались с россиянами.

"Я бы хотел всему миру заявить: "Вы хотите начать войну с русскими? Вы что, сумасшедшие? Вы не знаете, с кем имеете дело? Русские освободили вас от фашистов ценой жизней 20 млн своих граждан! И вы хотите с ними воевать? Что плохого они вам сделали? О чем вы вообще говорите?" - задался он вопросом.

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