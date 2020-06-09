Украинский музыкант Дмитрий Шуров высказался о будущем отношений между украинцами и россиянами

Он один из артистов, которые еще два года назад отказались от концертов в России.

А в интервью для журналистов издания ТаблоID он дал прогноз по отношениям с россиянами и рассказал, при каких условиях согласится вновь туда поехать. По его словам, отношения между украинцами и россиянами больше никогда не будут братскими.

"Я не поеду туда с концертами из-за того, что это якобы два братских народа. Братскими они больше никогда не будут, это очевидно. Я бы хотел поехать туда с концертами, это случится, когда это будут два цивилизованных соседа, как Германия, Франция, Польша, Украина. Мне кажется, политикам нужно выйти на конструктив и остановить смерти. Пока этого не произойдет, мы не поедем. А это не случится скоро", - заявил Шуров.

Музыкант отметил, что в России есть адекватные люди, которые осознают все ошибки своего государства. Также он добавил, что общество сейчас расколото не только в Украине, но и в Российской Федерации.

"Мне очень сложно быть в ситуации, когда общество настолько сильно расколото и в Украине,и в России. Хотя в России есть адекватные люди, а есть люди, которые казались адекватными, а оказались совсем не такими. Так и здесь.Мы очень сильно основаны на текстах, и в ситуации, что сложилась, почти невозможно все это петь в России", - отметил музыкант.

Напомним, что известный режиссер назвал сроки примирения между Украиной и Россией.

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