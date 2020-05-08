Лідер групи "ДДТ" Юрій Шевчук розповів, що дуже переживав, коли виник конфлікт між Україною і Росією

Улюбленця публіки вже багато років не було в Україні, хоча його не вносили в чорні списки і навіть запрошували з концертами. Але він часто коментує події в Україні в пресі, виступаючи проти війни.

У Шевчука свій погляд на ситуацію в Україні, він скептично ставиться до будь-якої влади, вважає, що найважливіше – мир. В одному з інтерв'ю він заявив, що йому боляче від конфлікту між Україною і Росією.

"Я думав, що я зійду з розуму від цієї трагедії: Росія-Україна. Біда. Я намагаюся щось робити, але спостерігати загальну безпорадність світу перед виходом на цю нову "історичну арену"… туга. І ці свинцеві штори між Україною та Россією поки не розсунути… Тому я перестав "іскрити інтелектом". Я зрозумів, що повинен все це пережити, перелопатити в душі своїй і знайти якісь відповіді на прокляті питання. Напевно, в 14-му і 15-му роках художник - якщо я ним є - переміг у мені оратора", - сказав він.

Також раніше повідомлялося, що російський рок-музикант, лідер групи "ДДТ" Юрій Шевчук вважає, що вся нинішня політична еліта Росії і України зовсім не відповідає обсягам проблем у сучасному світі.

На думку російського рок-музиканта Юрія Шевчука, через циніків у владі в Україні і Росії прості люди зможуть жити нормально не раніше ніж через сто років