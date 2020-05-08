Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук рассказал, что очень переживал, когда возник конфликт между Украиной и Россией

Любимца публики уже многие годы не было в Украине, хотя его не вносили в черные списки и даже приглашали с концертами. Но он часто комментирует события в Украине в прессе, выступая против войны.

У Шевчука свой взгляд на ситуацию в Украине, он скептически относится к любой власти, считает, что самое важное – мир. В одном из интервью он заявил, что ему больно от конфликта между Украиной и Россией.

"Я думал, что я сойду с ума от этой трагедии: Россия-Украина. Беда. Я пытаюсь что-то делать, но наблюдать общую беспомощность мира перед выходом на эту новую "историческую арену"… тоска. И эти свинцовые шторы между Украиной и Россией пока не раздвинуть… Поэтому я перестал "искрить интеллектом". Я понял, что должен все это пережить, перелопатить в душе своей и найти какие-то ответы на проклятые вопросы. Наверное, в 14-м и 15-м годах художник - если я им являюсь - победил во мне оратора", - сказал он.

Также ранее сообщалось, что российский рок-музыкант, лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук считает, что вся нынешняя политическая элита России и Украины совершенно не соответствует объемам проблем в современном мире.

По мнению российского рок-музыканта Юрия Шевчука, из-за циников у власти в Украине и России простые люди смогут жить нормально не раньше чем через сто лет