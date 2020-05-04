Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук рассказал об отношении россиян к украинцам

Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук считает, что россияне – не пропащий народ, просто их чувство справедливости не сочетается с реальной жизнью, а в отношениях с Украиной еще не все потеряно.

Об этом Шевчук рассказал в интервью Новой газете.

По его словам, после начала конфликта с Украиной россияне перестали думать.

"Он (российский народ прим.ред.) просто немножко устал думать. Не то что бы устал… есть доверчивость равнодушия… Он выживает, и у него нет сил верить в добро, потому что уже много лет наше чувство справедливости совершенно не сочетается с реальной жизнью", - сказал он.

По его словам, пропаганда Кремля усилила ненависть между двумя народами. Но он надеется - она не такая всесильная и россияне перестанут верить всему, что показывают на ТВ.

"Пропаганда установила ненависть" — согласен… Но не думаю, что она настолько всесильна, как некоторые считают… И народ у нас не пропащий", - добавил Шевчук.

Также ранее сообщалось, что Юрий Шевчук предрек России будущее "в обнимку с Северной Кореей".

Он призвал россиян больше заниматься проблемами своей страны и меньше следить за происходящим в Украине. Он также отметил, что в России есть над чем поработать, поэтому вместо того, чтобы лезть к Украине стоит задуматься о своем собственном будущем.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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