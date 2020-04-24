Советский и российский певец Лев Лещенко сделал скандальное заявление об Украине

Лев Лещенко подписал письмо в поддержку действий Путина по аннексии Крыма. Считает псевдореферндум, который состоялся на полуострове, "сознательным выбором крымчан". И совсем не понимает, в чем Украина обвиняет Россию.

Ко всему прочему, он оправдывал свою подпись кремлевской байкой об ущемлении русского языка в Украине, которой пользуются многие пропагандисты Российской Федерации.

"Меня беспокоит наличие праворадикальной экстремистской группы, которая диктует условия - это раз. Это есть. Меня беспокоит невозможность людей говорить на русском языке. И не надо мне говорить, что этого нет. Потому что я знаю прекрасно, потому что я и на западе был", - заявлял Лещенко.

Певец отметил, что его утро начинается с газеты, и он следит за новостями, а главное - доверяет российским СМИ.

"Нигде, ни в одной газете, ни в одном журнале я не читал, что говорят о правых радикалах, которые на сегодняшний день имеют некие преференции в украинском правительстве. Речь не идет об Украине, об украинском народе. Уберите правых радикалов, дайте статус русского языка и возродите все парламентские партии. Выполните три условия - больше ничего. И Россия, может, Крым и отдаст вам",- считает певец.

Стоит напомнить, что СБУ запретили артисту посещать Украину за сознательное нарушение государственной границы и посещение аннексированного Крыма, а также за сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России.

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