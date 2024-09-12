Лук легко выращивать и он дает небольшой аккуратный урожай с минимальными усилиями.

Знание, как правильно хранить лук на зиму позволит вам хранить этот овощ месяцами.

Об этом стало известно на youtube-каналі "У гостях у Тані".

Правильное хранение лука вознаградит вас собственным урожаем посреди зимы.

Мало что может быть лучше, чем использование собственной продукции, когда снег покрывает землю и ничто не зеленеет и не растет.

Итак, как правильно хранить лук на зиму?

Луковицы выносливы и хорошо хранятся, если их собрать в правильное время и закалить.

Правильное время для выкапывания — когда ростки отомрут. Затем лук нужно пролечить. Просушивание сушит внешнюю оболочку луковицы, поэтому она не будет так подвержена гниению и плесени. Разложите лук в один слой на чистой сухой поверхности.

Дайте ему просохнуть в течение двух-трех недель, пока шейки не высохнут, а кожица не станет бумажной. После пролечивания хранение лука можно осуществлять несколькими способами. Срежьте верхушки или шейки луковиц после пролечивания.

Выбросьте весь лук, на которых видны признаки гниения или мягкие пятна. Сначала используйте все луковицы с толстыми шейками, потому что они более влажные и не так хорошо хранятся. Интересный способ хранения лука на зиму — положить его в старый нейлоновый чулок.

Чтобы правильно хранить лук на зиму, сделайте узлы между каждой луковицей и повесьте нейлон. Это обеспечивает циркуляцию воздуха, и вы можете просто отрезать узел, когда вам понадобится овощ.

Другой способ хранения садового лука — положить его в корзину или ящик. Подойдет любой контейнер, если есть поток воздуха.

Место также должно быть сухим и с низкой влажностью, чтобы предотвратить гниение и плесень. Длительность хранения лука будет зависеть от сорта и условий на участке. Некоторые луковицы можно хранить в течение нескольких месяцев.

Читайте также:

Урожай вас точно удивит: как вырастить зеленый лук прямо на подоконнике

Когда нужно сажать лук, чтобы он вырос большим и сладким: не упустите момент

Чем нужно подкормить лук весной, чтобы он вырос большим и сладким: важные советы.