Репчатый лук выращивают практически на каждом приусадебном участке. Но чтобы получить крупные головки, следует знать ключевые моменты агротехники этой культуры.

Лук - очень популярный в украинской кухне овощ. Еще бы, данный продукт в том или ином количестве является незаменимым компонентом ежедневного рациона каждого человека. Кто-то предпочитает зеленые "перья" лука и выращивает их прямо на подоконнике, но опытные огородники предпочитают обилие урожая и поэтому выделяют под него существенную часть огорода.

При этом не все знают, чтобы получить крупные, сочные луковицы, нужно придерживаться определенных правил.

Так, сроки посева лука – довольно ранние, так как этот овощ – достаточно холодостойкая культура. Оптимально сажать севок в конце апреля – начале мая (по погоде), когда почва прогреется до +13 градусов на глубине 7-10 см.

Стоит помнить, что лук не советуют сажать после сельдерея, редиса, чеснока и моркови. А вот рядом не рекомендуется сажать горох, фасоль и свеклу, если хотите собрать щедрый урожай. Считается, что хорошими предшественниками лука являются томаты, перец, картофель, огурцы или кабачки.

И самое главное - чтобы получить крупные луковицы, которые за сезон успеют вызреть, для посадки севка следует выбрать ровный солнечный участок с плодородной почвой, но не низины. Почва должна хорошо и быстро прогреваться, без застоя влаги, которая губительна для лука.



Важно!

Лук не любит тень, но может расти в легкой полутени.

Кроме того, лук любит расти в слабощелочной либо нейтральной почве, поэтому полезно добавить под перекопку ¼ ведра золы/м2+ горчичный жмых. Большое количество органики или плохо перегнивший навоз, компост под луковичные вносить не стоит, поскольку он будет активно наращивать надземную часть в ущерб головке.

Еще за несколько недель до высадки севок перебирают, отбраковывают засохшие, поврежденные и заплесневелые луковицы, а затем ставят в теплое и светлое место, чтобы лук прогрелся. Накануне посадки севок в течение 8-10 часов прогревают возле батареи при температуре 38-40°С.

Далее посадочный материал нужно обеззаразить. Для этой цели чаще всего используют марганцовку: 0,5 г на 100 мл теплой воды. Севок нужно замочить на 20 минут, а затем промыть и можно приступать к посадке.

Севок раскладывают в бороздки на расстоянии 10-12 см, а семена – чуть гуще, через каждые 3-4 см. Севок мелкой фракции (до 1 см) можно посадить отдельно мостовым способом (вплотную друг к другу) для получения зелени, поскольку крупные головки из мелкого посадочного материала не вырастут. После проведения посадки ряды засыпают легким питательным грунтом (толщина слоя должна составлять около 2 см).

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