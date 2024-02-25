Лук – один из самых популярных овощей, который выращивают практически на каждом огороде. Однако не всегда удается получить хороший урожай этой культуры. Одной из самых распространенных проблем является стрелкование лука.
Подробнее о том, как вырастить лук без стрел, читайте далее в материале.
Что такое стрелкование и чем оно опасно?
Стрелкование – это образование цветоноса на луковичном растении. Когда лук идет в стрелку, он тратит много сил на развитие цветоноса, в результате чего луковица мелеет, становится рыхлой и не подходит для хранения.
Как же вырастить лук без стрелок?
1. Выбор правильного посадочного материала:
- Не используйте для посадки крупный севок. Оптимальный размер севка – не более 3 см в диаметре.
- Выбирайте плотные луковички без повреждений.
- Отдавайте предпочтение сортам, устойчивым к стрелкованию.
2. Подготовка севка к посадке:
- Прогрейте севок при температуре 20-25°C в течение 20 дней.
- Замочите севок в солевом растворе (1 ст. л. соли на 1 л воды) на 10-12 часов.
- Обеззаразьте севок в растворе марганцовки (1 г на 10 л воды) на 15-20 минут.
- Замочите севок в содовом растворе (1 ч. л. соды на 1 л воды) на 30 минут.
3. Правильная посадка лука:
- Посадите лук в рыхлую, плодородную почву.
- Соблюдайте расстояние между рядами 10-15 см и между растениями 5-7 см.
- Заглубите севок в почву на 2-3 см.
4. Уход за луком:
- Регулярно поливайте лук, особенно в сухую погоду.
- Рыхлите почву после полива.
- Удаляйте сорняки.
- Подкармливайте лук комплексными удобрениями.
5. Профилактика стрелкования:
- Не допускайте загущения посадок.
- Не перекармливайте лук азотными удобрениями.
- Не поливайте лук холодной водой.
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