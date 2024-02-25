Теперь вы знаете, как правильно сделать.

Лук – один из самых популярных овощей, который выращивают практически на каждом огороде. Однако не всегда удается получить хороший урожай этой культуры. Одной из самых распространенных проблем является стрелкование лука.

Подробнее о том, как вырастить лук без стрел, читайте далее в материале.

Что такое стрелкование и чем оно опасно?

Стрелкование – это образование цветоноса на луковичном растении. Когда лук идет в стрелку, он тратит много сил на развитие цветоноса, в результате чего луковица мелеет, становится рыхлой и не подходит для хранения.

Как же вырастить лук без стрелок?

1. Выбор правильного посадочного материала:

Не используйте для посадки крупный севок. Оптимальный размер севка – не более 3 см в диаметре.

Выбирайте плотные луковички без повреждений.

Отдавайте предпочтение сортам, устойчивым к стрелкованию.

2. Подготовка севка к посадке:

Прогрейте севок при температуре 20-25°C в течение 20 дней.

Замочите севок в солевом растворе (1 ст. л. соли на 1 л воды) на 10-12 часов.

Обеззаразьте севок в растворе марганцовки (1 г на 10 л воды) на 15-20 минут.

Замочите севок в содовом растворе (1 ч. л. соды на 1 л воды) на 30 минут.

3. Правильная посадка лука:

Посадите лук в рыхлую, плодородную почву.

Соблюдайте расстояние между рядами 10-15 см и между растениями 5-7 см.

Заглубите севок в почву на 2-3 см.

4. Уход за луком:

Регулярно поливайте лук, особенно в сухую погоду.

Рыхлите почву после полива.

Удаляйте сорняки.

Подкармливайте лук комплексными удобрениями.

5. Профилактика стрелкования:

Не допускайте загущения посадок.

Не перекармливайте лук азотными удобрениями.

Не поливайте лук холодной водой.

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