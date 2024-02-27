Свежий и ароматный зеленый лук можно вырастить на своем подоконнике в квартире даже в морозном феврале.

Вот несколько советов, которые помогут вам успешно выращивать эту вкусную и полезную траву в домашних условиях:

Качественный посадочный матеріал.

Выбирайте качественный посадочный материал, либо специальные семена для выгонки зелени, либо здоровые луковицы без повреждений и признаков болезней.

Выбирайте луковицы маленького и среднего размера, так как они дают больше зелени.

Адекватное освещение.

Обеспечьте достаточное освещение, разместив лук в самом светлом месте вашей квартиры, например, у окна, выходящего на юг или восток.

Рассмотрите возможность использования фитолампы для дополнения естественного света.

Температурные условия.

Поддерживайте оптимальный температурный режим от 18 до 22°C.

Не подвергайте лук сквознякам и держите его подальше от радиаторов, чтобы предотвратить колебания температуры.

Выбирайте подходящую посуду и субстрат.

Используйте прозрачные стаканы, банки или бутылки для выращивания воды.

В емкость налейте 2–3 см воды и поместите в нее луковицы.

Меняйте воду каждые 2-3 дня и доливайте по мере испарения.

Обработка почвы.

Для обработки почвы используйте горшки, контейнеры или ящики с дренажными отверстиями.

Засыпьте универсальной почвой или смесью перегноя, торфа и песка.

Вдавите луковицы в почву на глубину 2–3 см и умеренно поливайте, не допуская переувлажнения.

Сбор урожая.

Свежий лук можно собирать, когда он достигнет высоты 15–20 см, обычно примерно через месяц после посадки.

Ножницами или ножом срежьте лук на уровне 2–3 см от основания перьев.

Следуя этим простым советам, вы сможете наслаждаться свежим и выращенным в домашних условиях зеленым луком прямо с подоконника, становясь питательной добавкой к вашим блюдам.

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