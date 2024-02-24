При выборе растений для районов с накоплением снега учитывайте такие факторы, как устойчивость к холоду, устойчивость к снеговой нагрузке и способность растения расти в вашем конкретном климате.

Посадка правильных культур в районах, где зимой скапливается много снега, имеет решающее значение для обеспечения успешного и устойчивого сада.

Вот несколько рекомендаций, что посадить на таких участках:

Однолетние цветы и овощи.

Петунии: эти яркие однолетние цветы известны своим ярким цветением и могут стать прекрасным дополнением вашего сада.

Анютины глазки, выносливы и могут выдерживать более низкие температуры. Они добавят ярких красок в ваш сад.

Бархатцы — крепкие однолетние цветы разных цветов. Их легко выращивать, и они могут переносить различные условия.

Помидоры, перец, огурцы: эти овощи обычно выращивают как однолетние. Если посадить их после таяния снега, у них будет достаточно времени для созревания и получения урожая.

Капуста и кабачки: эти овощи можно сажать весной и собирать до зимы, что делает их подходящими для районов со скоплением снега.

Многолетние травянистые цветы.

Ромашки — многолетние цветы, цветущие с весны до осени. Они устойчивы и выдерживают снеговые нагрузки.

Георгины известны своими крупными эффектными цветками. Это многолетние растения, которые могут украсить ваш сад.

Ирисы — выносливые многолетние растения разных цветов. Они выдерживают зимние условия и цветут весной.

Лилии — многолетние цветы, которые добавляют элегантности саду. Они подходят для территорий со скоплением снега.

Флокс — универсальное многолетнее растение с гроздьями ярких цветов. Он может переносить различные почвенные условия.

Хосты известны своей пышной листвой и теневыносливостью. Это многолетние растения, которые могут расти в районах со снегом.

Многолетние кустарники и деревья.

Сирень — выносливые кустарники с ароматными цветами. Они выдерживают снеговые нагрузки и добавят красоты вашему ландшафту.

Калины — универсальные кустарники с привлекательными цветами и ягодами. Они подходят для территорий со скоплением снега.

Барбарис — устойчивый кустарник с яркой листвой. Они хорошо переносят зимние условия.

Смородина и малина.

Эти плодоносящие кустарники выносливы, и их можно сажать, чтобы получить урожайный урожай.

Читайте также:

Чтобы не остаться без урожая: как проверить, что семенная картошка годна для посадки

Ни в коем случае не сажайте чеснок рядом с клубникой: вы можете остаться без урожая

Помидоры будут крупными и сладкими: как вычислить лучшие дни для посева рассады томатов