Узнайте советы экспертов по выращиванию лука, они станут вкусным и легким дополнением к вашему домашнему огороду.

Выращивание лука дома – это эффективно и выгодно.

Вырастить лук очень просто, если вы можете проделать ямку в земле, вы сможете вырастить лук из небольшого растения.

Итак, краткое руководство по выращиванию лука.

Как вырастить лук в домашних условиях:

Сажайте лук ранней весной, когда земля станет пригодной для обработки. Приподнятые грядки — отличные варианты для выращивания лука.

Высаживайте лук на расстоянии и рядами. При выращивании лука в домашних условиях садите его на солнечном месте с плодородной, хорошо дренированной почвой с pH от 6,0 до 6,8.

Улучшите почву для лука, добавив немного выдержанного компоста или другого богатого органического вещества.

Лук плохо впитывает воду, поэтому важно поддерживать влажность почвы, чтобы его неглубокие корни могли впитывать воду. Поливайте каждый раз, когда почва становится сухой.

Вырастить лук дома и достичь наилучших результатов можно подкармливая растущий лук растительной пищей непрерывного действия.

Лук можно есть практически любого размера, поэтому собирайте урожай, когда он станет подходящего размера для вашего следующего кулинарного творения.

Корни лука неглубокие и не очень эффективно впитывают влагу, поэтому для непрерывного роста ему необходим постоянный приток воды.

Хотя на самом деле они хорошо восстанавливаются после засухи и снова начинают расти при поливе, лучше всего поддерживать почву постоянно влажной, пока луковицы не увеличатся.

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