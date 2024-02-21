Вырастить сладкий, сочный и крупный лук – мечта каждого огородника. Достичь этого можно с помощью правильных весенних подкормок, которые одинаково эффективны как для ярового, так и для озимого лука.
Подробнее о том, чем нужно подкормить лук весной, чтобы он вырос крупным и сладким, читайте далее в материале.
Какие удобрения использовать:
- Аммиачная селитра: 15 граммов на ведро воды. Используется для полива грядки с луком.
- Карбамид: 1 грамм на литр воды. Экономичный вариант подкормки.
- Навоз: разводится с водой в пропорции 1:20.
- Куриный помет: разводится с водой в пропорции 1:10.
- Зола: 1/2 стакана на ведро воды. Перед использованием золу необходимо просеять.
Схема подкормок:
- Первая подкормка: проводится ранней весной, когда у лука отрастет 2-3 пера. Используется азотное удобрение, например, аммиачная селитра или карбамид.
- Вторая подкормка: проводится через 2-3 недели после первой. Используется комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий.
- Третья подкормка: проводится за 2-3 недели до уборки урожая. В этот период луку нужен калий для формирования крепких луковиц. Можно использовать калийную селитру или сернокислый калий.
Советы:
- Перед внесением удобрений хорошо пролейте грядку водой.
- Не перекармливайте лук, иначе он будет стрелковаться.
- Вносите удобрения в пасмурную погоду или вечером.
- После внесения удобрений прорыхлите почву.
Следуя этим простым советам, вы сможете вырастить вкусный и полезный лук.
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