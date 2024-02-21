Это поможет вам вырастить хороший и качественный урожай репчатого лука.

Вырастить сладкий, сочный и крупный лук – мечта каждого огородника. Достичь этого можно с помощью правильных весенних подкормок, которые одинаково эффективны как для ярового, так и для озимого лука.

Подробнее о том, чем нужно подкормить лук весной, чтобы он вырос крупным и сладким, читайте далее в материале.

Какие удобрения использовать:

Аммиачная селитра: 15 граммов на ведро воды. Используется для полива грядки с луком.

Карбамид: 1 грамм на литр воды. Экономичный вариант подкормки.

Навоз: разводится с водой в пропорции 1:20.

Куриный помет: разводится с водой в пропорции 1:10.

Зола: 1/2 стакана на ведро воды. Перед использованием золу необходимо просеять.

Схема подкормок:

Первая подкормка: проводится ранней весной, когда у лука отрастет 2-3 пера. Используется азотное удобрение, например, аммиачная селитра или карбамид.

Вторая подкормка: проводится через 2-3 недели после первой. Используется комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий.

Третья подкормка: проводится за 2-3 недели до уборки урожая. В этот период луку нужен калий для формирования крепких луковиц. Можно использовать калийную селитру или сернокислый калий.

Советы:

Перед внесением удобрений хорошо пролейте грядку водой.

Не перекармливайте лук, иначе он будет стрелковаться.

Вносите удобрения в пасмурную погоду или вечером.

После внесения удобрений прорыхлите почву.

Следуя этим простым советам, вы сможете вырастить вкусный и полезный лук.

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