Семена спаржи прорастают довольно легко, хотя и немного медленно.
На второй год возможен очень легкий урожай, но с третьего года побеги будут толще.
Как сеять семена спаржи?
Семена спаржи высевают в лотки с универсальным или семенным компостом при температуре 18-20°С.
Холодная теплица идеально подходит для посева спаржи в апреле или мае. Несмотря на выносливость, в первые недели рекомендуется защитить семена от сильных морозов.
Прореживайте, когда растения спаржи станут достаточно большими, чтобы их можно было обрабатывать, и пересадите в горшки большего размера, когда саженцы станут привязанными к горшку.
Главное, на что следует обратить внимание – это хлипкость молодых саженцев спаржи.
Они также могут медленно расти на ранних стадиях, но если спарже будет предоставлено тепло согревающего солнца, они начнут постепенно развиваться.
Выращивайте спаржу в горшках и высаживайте весной 2-го года.
Где выращивать спаржу?
Выберите открытое солнечное место для выращивания спаржи, но избегайте очень открытых мест и очагов замерзания. Спаржа будет расти на самых глубоких, хорошо дренированных и достаточно плодородных почвах, но предпочтительнее слегка щелочная почва (со значением pH от 6,5 до 7,5).
Это можно легко проверить с помощью набора для тестирования почвы или pH-метра. Не сажайте новую грядку спаржи там, где ранее выращивался урожай спаржи.
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