Хорошо ухоженная грядка спаржи должна оставаться продуктивной в течение двух десятилетий или дольше.

Семена спаржи прорастают довольно легко, хотя и немного медленно.

На второй год возможен очень легкий урожай, но с третьего года побеги будут толще.

Как сеять семена спаржи?

Семена спаржи высевают в лотки с универсальным или семенным компостом при температуре 18-20°С.

Холодная теплица идеально подходит для посева спаржи в апреле или мае. Несмотря на выносливость, в первые недели рекомендуется защитить семена от сильных морозов.

Прореживайте, когда растения спаржи станут достаточно большими, чтобы их можно было обрабатывать, и пересадите в горшки большего размера, когда саженцы станут привязанными к горшку.

Главное, на что следует обратить внимание – это хлипкость молодых саженцев спаржи.

Они также могут медленно расти на ранних стадиях, но если спарже будет предоставлено тепло согревающего солнца, они начнут постепенно развиваться.

Выращивайте спаржу в горшках и высаживайте весной 2-го года.

Где выращивать спаржу?

Выберите открытое солнечное место для выращивания спаржи, но избегайте очень открытых мест и очагов замерзания. Спаржа будет расти на самых глубоких, хорошо дренированных и достаточно плодородных почвах, но предпочтительнее слегка щелочная почва (со значением pH от 6,5 до 7,5).

Это можно легко проверить с помощью набора для тестирования почвы или pH-метра. Не сажайте новую грядку спаржи там, где ранее выращивался урожай спаржи.

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