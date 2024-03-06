О роскошном урожае сладкого перца мечтает каждая хозяйка или хозяин, но не каждый учитывает, что заботиться о нем необходимо еще с семечка.

Итак для того, чтобы вырастить лучший урожай перца необходимо сначала выбрать сорт, который нравится и лучше подходит для климатической зоны.

Также необходимо позаботиться о почве – перец больше всего любит плодородную, дренированную почву, которая хорошо сохраняет влагу.

Семена перца необходимо откалибровать – для этого нужно засыпать его на 3-5 минут в 5% раствор поваренной соли или аммиачной селитры. Мелкие и плоские семена всплывают на поверхность раствора – их удаляют. Оставшиеся семена промывают в проточной воде и выдерживают 20 минут в 1% растворе марганцовокислого калия, и снова промывают.

Еще один секрет хорошего урожая перца – крепкая рассада.

По словам специалистов, рассада выращеная в торфо-перегнойных горшках дает урожай на 10-12 дней раньше, чем выращенная обычным методом, то есть в почве. Кроме того, объемы урожая будут на 20-30% больше.

Пикировку необходимо впервые провести на 12-15 день после появления всходов, когда у сеянцев появляется первый настоящий листик.

Что касается подпитки рассады перца – ее необходимо провести дважды.

Для лучшего урожая перца необходимо достаточно солнечного света и воды .

При выращивании перца необходимо также бороться с вредителями и болезнями.

Так, повышенные дозы калийных удобрений обеспечивают устойчивость растений перца к фитофторозу, альтернариозу, антракнозу и другим болезням.

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