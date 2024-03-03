Правильное замачивание семян перца помогает активизировать процесс прорастания, создает благоприятные условия для дальнейшего выращивания рассады и получения хорошего урожая.

Для того чтобы получить хороший урожай перца, необходимо правильно подойти к подготовке семян. Так, перед посевом перца важно правильно замочить семена.

Если семена продаются уже обработанными фунгицидами, достаточно будет просто замачивание в чистой воде. Лучше всего, если это будет талый снег, талая вода из морозильной камеры или родниковая вода. Семена необходимо поместить в воду комнатной температуры, составляющей 20-25 градусов.

Как лучше замочить семена перца перед посадкой.

Если есть необходимость в дезинфицирующем эффекте, можно воспользоваться следующими способами: марганцовка – готовят ее 1% раствор, в котором выдерживают семена перца в течение 20 минут; перекись водорода – потребуется 2% раствор, время выдержки – 5 минут. Эта процедура производится до замачивания, после семена перца промываются чистой проточной водой.

Своим способом замачивания семян перца перед посадкой поделился автор канала на YouTube «Наш сад».

Как лучше замочить семена перца перед посадкой.

Семена перцев он замачивает в растворе перекиси водорода – это смягчит наружную оболочку и продезинфицирует семена от всяческих болезней.

Для замачивания семян перца перед посадкой можно сделать мешочки.

«Такой способ я подсмотрел у своей бабушки», – рассказал автор канала.

Для этого требуется бинт или марля, нарезанная квадратиками. Выкладываем семена и складываем, затем клейкой лентой заклеиваем сверху и можно подписать сорт. Нанизываем торбочку с семенами на шпажку и повторяем со всеми сортами.

Как лучше замочить семена перца перед посадкой.

Готовим раствор для замачивания семян перца перед посадкой: в 100 мл воды добавляем одну десертную ложку перекиси водорода, перемешиваем, ставим шпажку с семенами.

Семена перца следует оставить в растворе на 4 часа.

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