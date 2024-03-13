Чтобы получить максимальный урожай огурцов, картофеля, моркови, томатов, перца, капусты и других культур необходимо правильно разместить их на огороде.
Перец
Лучше всего сажать перец рядом с луком, томатами, шпинатом и базиликом.
А вот соседство с фасолью не рекомендуется.
Огурцы
Удачные варианты соседства: фасоль, капуста (кочанная, цветная, брокколи), кукуруза, горох, салат, редис, подсолнечник.
Плохие соседи: картофель, дыня, разнообразные травы.
Морковь
Идеальными компаньонами для моркови станут фасоль, редис, лук, томаты, горох, салат, шалфей и розмарин.
Не рекомендуется сажать морковь рядом с укропом и петрушкой.
Капуста
Рекомендуется сажать капусту рядом с огурцом, картофелем, фасолью, сельдереем, луком, укропом, шпинатом, тимьяном, шалфеем и сельдереем.
Не рекомендуется рядом с клубникой, томатами, брокколи и цветной капустой.
Картофель
Хорошее соседство: капуста кочанная, брокколи, фасоль, кукуруза, баклажаны, чеснок, лук и латук.
Плохой идеей будет сажать картофель рядом с огурцами, кабачками, дынями, томатами, подсолнухами или репой.
Томаты
Лучшие соседи: огурцы, морковь, сельдерей, фасоль, спаржа, базилик, укроп, лук, петрушка, салат, дыня.
Нежелательные соседи: картофель, кукуруза и любые виды капусты.
Фасоль
Эта культура достаточно дружелюбная, ее советуют сажать рядом с морковью, капустой (кочанной, брокколи, цветной), кукурузой, огурцами, баклажанами, кабачками, томатами, клубникой, горохом, картофелем, редисом, сельдереем.
Не сажайте фасоль возле лука, перца, чеснока или подсолнухов.
Свекла
Хорошие соседи: лук, цветная капуста и брокколи, спаржа, салат.
А вот фасоль и горчица будут неудачными соседями для свеклы.
Баклажаны
Лучше сажать их рядом с фасолью, картофелем, горохом, салатом, базиликом и шпинатом.
Плохих соседей для баклажанов нет.
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