Хорошо спланировав огород, чтобы у каждого овоща были правильные соседи на грядке, вы сможете увеличить урожаи, минимизировать возможность развития болезней и распространения вредителей.

Чтобы получить максимальный урожай огурцов, картофеля, моркови, томатов, перца, капусты и других культур необходимо правильно разместить их на огороде.

Перец

Лучше всего сажать перец рядом с луком, томатами, шпинатом и базиликом.

А вот соседство с фасолью не рекомендуется.

Огурцы

Удачные варианты соседства: фасоль, капуста (кочанная, цветная, брокколи), кукуруза, горох, салат, редис, подсолнечник.

Плохие соседи: картофель, дыня, разнообразные травы.

Морковь

Идеальными компаньонами для моркови станут фасоль, редис, лук, томаты, горох, салат, шалфей и розмарин.

Не рекомендуется сажать морковь рядом с укропом и петрушкой.

Капуста

Рекомендуется сажать капусту рядом с огурцом, картофелем, фасолью, сельдереем, луком, укропом, шпинатом, тимьяном, шалфеем и сельдереем.

Не рекомендуется рядом с клубникой, томатами, брокколи и цветной капустой.

Картофель

Хорошее соседство: капуста кочанная, брокколи, фасоль, кукуруза, баклажаны, чеснок, лук и латук.

Плохой идеей будет сажать картофель рядом с огурцами, кабачками, дынями, томатами, подсолнухами или репой.

Томаты

Лучшие соседи: огурцы, морковь, сельдерей, фасоль, спаржа, базилик, укроп, лук, петрушка, салат, дыня.

Нежелательные соседи: картофель, кукуруза и любые виды капусты.

Фасоль

Эта культура достаточно дружелюбная, ее советуют сажать рядом с морковью, капустой (кочанной, брокколи, цветной), кукурузой, огурцами, баклажанами, кабачками, томатами, клубникой, горохом, картофелем, редисом, сельдереем.

Не сажайте фасоль возле лука, перца, чеснока или подсолнухов.

Свекла

Хорошие соседи: лук, цветная капуста и брокколи, спаржа, салат.

А вот фасоль и горчица будут неудачными соседями для свеклы.

Баклажаны

Лучше сажать их рядом с фасолью, картофелем, горохом, салатом, базиликом и шпинатом.

Плохих соседей для баклажанов нет.

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