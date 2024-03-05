Полив редиса – это сверхважная часть ухода за первым овощем, который созревает ранней весной и как раз в то время, когда организму человека не хватает витаминов и микроэлементов.

Редис в теплицах высевают один раз, среди рассады овощей.

Кроме того, в теплицах и на подоконнике можно выращивать рассаду редиса, которую при появлении 2-3 настоящих листьев пересаживают на постоянное место.

На постоянное место редис высевают рядками. Семена высевают на глубину 1,5 см в 2–5 см друг от друга. После этого землю приминают и поливают. Большинство сортов редиса созревают за 20–40 днях от всходов.

Как поливать редис.

Редиска очень любит влагу, поэтому ее нужно регулярно поливать. Если поливать неправильно, мало, это замедлит развитие растения, а сами корнеплоды будут с пустотами и сухой мякотью. Также урожай редиса будет горьким.

Если же поливать редис редко, но обильно, корнеплоды потрескаются.

Если весна с дождями и грозами, полив редиса проводится ежедневно утром или после 17.00.

Если весна засушливая, увлажнять почву на участке придется ежедневно и утром, и вечером. Особенно строго нужно следить за состоянием почвы после появления у всходов первого настоящего листа. Урожай редиса будет вкусным и сочным только в том случае, если грунт на грядках с редисом все время будет находиться в слегка влажном состоянии.

Как поливать редис.

Следовательно, при выращивании редиски избегайте пересыхания почвы, но также избегайте его перенасыщения влагой, поскольку это может привести к гнили или другим проблемам.

Контролируйте влажность грунта, проверяя его пальцем или с помощью влагоизмерителя грунта.

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