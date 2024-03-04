Вирощування перцю в приміщенні трохи складніше, ніж вирощування перцю на городі, але цілком можливо.

Щоб утримувати рослини перцю у приміщенні, необхідно максимально імітувати їх природні умови вирощування.

Як вирощувати перець вдома: базові поради

Вибирайте компактні сорти перцю.

Більшість сортів перцю можна вирощувати у приміщенні, але деякі види перцю краще підходять для вирощування у приміщенні, ніж інші. Наприклад, болгарський перець добре переносить кімнатні умови, але плодоносить не так рясно, як деякі дрібніші рослини чилі.

2. Як вирощувати перець удома: вибирайте правильні контейнери.

Рослинам перцю потрібно багато місця для росту, чого легко досягти, якщо посадити перець на великому городі. Кімнатний перець необхідно вирощувати у великих горщиках чи контейнерах, у яких можна розмістити його потужну кореневу систему.

3. Використовуйте якісну ґрунтову суміш.

При використанні в контейнерах стандартний садовий ґрунт ущільнюється, може перешкоджати росту коренів та викликати інші проблеми.

Щоб уникнути цього, садіть перець у якісну ґрунтову суміш, призначену для використання у приміщенні.

4. Як вирощувати перець вдома: застосовуйте різні способи вирощування.

Кімнатний перець можна вирощувати з насіння, стеблових живців або розсади, або ви можете восени принести зрілі рослини перцю зі свого саду, щоб захистити їх від холоду. Однак, перш ніж посадити перець у приміщенні, вивчіть різні методи вирощування, щоб переконатися, що ви використовуєте їх правильно.

Наприклад, якщо ви вирощуєте перець з насіння, насіння проростає швидше при використанні вологозахисного купола і нагрівального мату, але насіння сповільнюється, якщо ви саджаєте їх занадто густо один до одного.

З іншого боку, перець на відкритому повітрі слід поступово акліматизувати до життя в приміщенні, переміщуючи рослини в тіністе місце у дворі на кілька днів, перш ніж принести їх у приміщення. Це запобігає шоку при пересадці і допомагає вуличним перцям адаптуватися до вашої оселі.

5. Додайте лампу для вирощування рослин.

У вас може виникнути спокуса спробувати виростити перець на сонячному підвіконні, але більшість вікон не отримують достатньо яскравого світла, щоб підтримати ріст перцю. Навіть якщо у вас яскраво освітлене вікно, кількість природного світла взимку значно зменшується і рослини перцю можуть не плодоносити без додаткового світла від лампи для вирощування.

6. Як вирощувати перець удома: поливайте правильно.

Кімнатному перцю не потрібно стільки води, як вуличному перцю, але його необхідно регулярно поливати. Кімнатний перець слід поливати приблизно раз на тиждень, хоча взимку перцю може знадобитися ще менше води.

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