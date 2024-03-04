Выращивание перца в помещении немного сложнее, чем выращивание перца в огороде, но вполне осуществимо.

Чтобы содержать растения перца в помещении, необходимо максимально имитировать их естественные условия выращивания.

Как выращивать перец дома: базовые советы

Выбирайте компактные сорта перца.

Большинство сортов перца можно выращивать в помещении, но некоторые виды перца лучше подходят для выращивания в помещении, чем другие. Например, болгарский перец хорошо переносит комнатные условия, но плодоносит не так обильно, как некоторые более мелкие растения чили.

2. Как выращивать перец дома: выбирайте правильные контейнеры.

Растениям перца нужно много места для роста, чего легко добиться, если посадить перец на большом огороде. Комнатный перец необходимо выращивать в больших горшках или контейнерах , в которых можно разместить его мощную корневую систему.

3. Используйте качественную почвенную смесь.

При использовании в контейнерах стандартная садовая почва уплотняется, может препятствовать росту корней и вызывать другие проблемы.

Чтобы избежать этого, сажайте перец в качественную почвенную смесь, предназначенную для использования в помещении.

4. Как выращивать перец дома: применяйте различные методы выращивания.

Комнатный перец можно выращивать из семян, стеблевых черенков или рассады, или вы можете осенью принести зрелые растения перца из своего сада, чтобы защитить их от холода. Однако, прежде чем посадить перец в помещении, изучите различные методы выращивания, чтобы убедиться, что вы используете их правильно.

Например, если вы выращиваете перец из семян, семена прорастают быстрее при использовании влагозащитного купола и нагревательного мата, но семена замедляются, если вы сажаете их слишком густо друг к другу.

С другой стороны, перец на открытом воздухе следует постепенно акклиматизировать к жизни в помещении, перемещая растения в тенистое место во дворе на несколько дней, прежде чем принести их в помещение. Это предотвращает шок при пересадке и помогает уличным перцам адаптироваться к вашему дому.

5. Добавьте лампу для выращивания растений.

У вас может возникнуть соблазн попробовать вырастить перец на солнечном подоконнике, но большинство окон не получают достаточно яркого света, чтобы поддержать рост перца. Даже если у вас ярко освещенное окно, количество естественного света зимой значительно уменьшается, и растения перца могут не плодоносить без дополнительного света от лампы для выращивания .

6. Как выращивать перец дома: поливайте правильно.

Комнатному перцу не нужно столько воды, как уличному перцу, но его все равно необходимо регулярно поливать. Комнатный перец следует поливать примерно раз в неделю, хотя зимой перцу может потребоваться еще меньше воды.

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