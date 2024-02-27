Приближается время, когда можно сеять семена на рассаду, в том числе и перца – полезной, вкусной и красивой культуры.

Перец имеет длинный промежуток времени между восхождением и появлением плодов, его семена не высаживают сразу в грунт, а выращивают сначала рассаду. Для того чтобы знать, когда и как правильно сеять семена перца на рассаду, необходимо прислушиваться к опытным дачникам и огородникам.

Так, например, надо учесть, есть ли у вас обогреваемая теплица. Если таковая есть, семена перца нужно высевать в феврале, а высадку проводить во второй половине апреля.

Когда и как правильно сеять семена перца на рассаду.

Если перец будет выращиваться в обычной теплице, посев проводится в начале марта, а высадка - в начале мая.

Выращивать рассаду перца на почве, состоящей только из торфа – нельзя. Но почву для рассады перца можно сделать своими руками. 1 часть торфа, 1 часть перегноя и одна часть дерновой земли. Тщательно перемешиваем. Добавляем в смесь полтора-два стакана древесной золы (на 10 литров грунта) и две столовые ложки суперфосфата.

Опытные дачники и огородники советуют обязательно обработать почву раствором марганцовки, чтобы предотвратить развитие вредных организмов в почве.

Также специалисты советуют вообще не спешить сеять семена на рассаду.

«Растения посеянные зимой нуждаются в дополнительном освещении», – напоминает опытная дачница, хозяйка и автор страницы «Chris_farm».

По ее словам, от всходов до высадки рассады на постоянное место есть оптимальный возраст для рассады овощных культур. Так, для перцев это 55-75 дней, для баклажанов – до 65 дней, для томатов ранних – 40-45 дней, для томатов среднеспелых – 55-60 дней, а для огурцов – 25-30 дней.

Когда и как правильно сеять семена перца на рассаду.

Также необходимо дополнительно учитывать время на проращивание семян. Что касается перца, то это 8-14 дней.

«Ученые считают, что в этом возрасте они хорошо переносят пересадку и скорее адаптируются на грядках», - подчеркнула хозяйка.

Но, по ее словам, многое зависит от условий выращивания, при какой температуре прорастают семена.

«Например, я заметила, что при температуре 29'С сухие семена перцев всходят в горшке уже на 4-5 день. (После всходы переношу в более холодное место, растут при комнатной температуре +15/20'С)», - рассказала дачница.

Когда и как правильно сеять семена перца на рассаду.

При дополнительном освещении рассада развивается гораздо быстрее, это также нужно учитывать и соответственно сеять позже.

«Как проходит пикирование или перевалка растений в горшок большего объема? Любая манипуляция с корневой системой это стресс для растения и ему нужно время на восстановление – это будет 2 дня или 2 недели зависит от вас», - отмечает Кристина.

Когда и как правильно сеять семена перца на рассаду.

Также на корневую систему перца влияет объем горшка.

«Например, если перец будет кайфовать в горшке 0,5л, то помидор будет чахнуть и выживать 60 дней в объеме 0,25л – этого нельзя допускать», – предупредила специалист.



И самое главное, говорит Кристина, климатические условия и прогрев земли (минимум +14'С) на грядках – это то, от чего необходимо отталкиваться.

Последние новости Украины:

Как посадить семена перца, чтобы он быстрее взошел и вырос большим.

Как правильно посадить и ухаживать за редисом, чтобы был большой и вкусный урожай.

Кроме того, Politeka.net писала, как проверить, что семенной картофель пригоден для посадки.