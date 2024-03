Кожен досвідчений городник знає, щоб редиска не була занадто дрібною, жорсткою і несмачною, потрібно дотримуватися низки правил при висадженні насіння та догляді за культурою.

Редиска багата вітамінами, мінералами, антиоксидантами та клітковиною, а також має приємний смак та аромат. Щоб виростити справді великий, солодкий і соковитий овоч, який радуватиме око і дивуватиме своїм смаком, є кілька секретів.

Правильний вибір сорту

Існує безліч різновидів редис. Вони відрізняються за формою, кольором, розміром, терміном дозрівання та смаковими якостями. Вибирайте ті сорти, які адаптовані до вашого клімату, ґрунту та умов вирощування.

Наприклад, для раннього посіву підходять сорти, стійкі до заморозків, такі як "Червоний гігант", "Дайкон", "Французький сніданок".

Для літнього посіву краще вибирати сорти, які стійкі до хвороб та спеки, такі як "Злата", "Сакса", "Черрі Белл".

Для осіннього посіву підійдуть сорти, які добре зберігаються і не втрачають своїх властивостей, таких як "Ратунд", "Весна", "Машенька".

Підготовка ґрунту

Важливо сказати, що редис досить вимогливий до ґрунтів, сіяти його потрібно на родючих або добре удобрених ґрунтах. А ще вона має бути пухкою та нейтральною.

Тому перед посівом необхідно на кожен квадратний метр грядки внести 5-10 кг перегною або компосту, 20-30 г суперфосфату, 10-15 г калійної солі та 5-10 г аміачної селітри.

Правильний посів

Редиска можна сіяти з ранньої весни до пізньої осені, з інтервалом у 10–15 днів, щоб мати свіжий урожай протягом усього сезону.

Для редиски підходить стрічкова схема вирощування з відстанню між рядами 15 см, між стрічками – 60-70 см. Норма висіву насіння – 12-20 кг/га, глибина загортання – 1,5-2,5 см.

Після посіву насіння потрібно злегка притиснути до ґрунту, полити та прикрити грядку плівкою або нетканим матеріалом, щоб прискорити проростання та захистити від шкідників.

Період сходів

При 10 ° C паростки з'являються протягом 1,5-2 тижнів. При 18-20 ° C і відмінної зволоженості ґрунту паростки пробиваються на 4-5 добу. При 25 ° C зерна проростають протягом тижня.

Догляд за культурою

Редиска вимагає регулярного поливу, прополювання, розпушування, проріджування та підживлення.

Так, у відкритому ґрунті редис потрібно поливати раз на дві доби вранці або ввечері, теплою та м'якою водою, уникаючи заливання ґрунту. При цьому необхідно враховувати, що в періоди сильної спеки та посухи частота поливів має бути збільшена. А от якщо стоїть прохолодна погода, то подача рідини здійснюється раз на два – три дні.

Що ж до теплиці, то там редис слід поливати тоді, коли грунт стане сухим.

Прополка та розпушування потрібні для запобігання утворенню кірки, підтримки вологості та доступу кисню до коріння.

Проріджування редиски слід проводити, коли рослини досягнуть висоти 3-5 см, залишаючи між ними відстань до 7 см.

Підживлення редиски потрібне для поліпшення росту та смаку коренеплодів. Перший раз її можна виготовити через 10-15 днів після посіву, використовуючи розчин комплексного мінерального добрива (20 г на 10 л води) або настій коров'яку (1 л на 10 л води).

Друге підживлення можна зробити через 10 днів після першого, використовуючи розчин деревної золи (200 г на 10 л води) або настій трави (1 кг на 10 л води).

Читайте також:

Як виростити солодку і велику редиску: це врятує ваш урожай

Як виростити найкращі помідори: господиня поділилася порадою.

Як посіяти редиску та моркву, щоб вони виросли смачними: корисні хитрощі.