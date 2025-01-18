У 2025 році зміни в умовах надання відстрочки від мобілізації сильно вплинуть на кількість осіб, які можуть уникнути призову на військову службу.

Згідно з новими нормами, певні категорії населення більше не матимуть права на відстрочку.

Як пише 24 канал, в 2025 році відстрочку не зможуть отримати студенти, які навчаються на заочній або вечірній формі навчання, а також ті, хто здобуває другу чи третю вищу освіту. Додатково, в цьому році відстрочка не надаватиметься батькам, які мають троє чи більше неповнолітніх дітей, але водночас мають заборгованість по аліментах.

Ще одне важливе нововведення стосується осіб, у яких дружина має третю групу інвалідності. Вони також не зможуть отримати відстрочку, за винятком кількох особливих випадків. До тих, хто не зможе отримати відстрочку в 2025 році такоє відносяться ті, хто доглядає за особами з інвалідністю 1 або 2 групи, якщо про них можуть подбати інші працездатні родичі або близькі; самотні батьки, якщо мати їхньої дитини (або дітей) не позбавлена материнського права, не визнана померлою, зниклою безвісти та не перебуває в тюремному ув'язненні (тобто, теоретично може піклуватися про дитину/дітей).

Особи, які раніше були обмежено придатними, але після повторної ВЛК визнані придатними до військової служби та працівники підприємств, установ та організацій Міноборони, якщо вони не були заброньовані роботодавцями - відстрочку від мобілізації теж не отримають. Також відстрочка анулюється, якщо людина подала неправдиву інформацію для її отримання, або якщо вона не виконує зобов'язання щодо догляду за іншими особами.

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