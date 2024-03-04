Чтобы редис любого сорта дал максимальное количество плодов, в уходе за растением необходимо соблюдать важные принципы.

Каждый опытный огородник знает, чтобы редис не был слишком мелким, жестким и безвкусным, нужно придерживаться ряда правил при высадке семян и уходе за культурой.

Редиска богата витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой, а также имеет приятный вкус и аромат. Чтобы вырастить действительно крупный, сладкий и сочный овощ, который будет радовать глаз и удивлять своим вкусом, есть несколько секретов.

Правильный выбор сорта

Существует множество разновидностей редиса. Они отличаются по форме, цвету, размеру, срокам созревания и вкусовым качествам. Выбирайте те сорта, которые адаптированы к вашему климату, почве и условиям выращивания.

Например, для раннего посева подходят сорта, устойчивые к заморозкам, такие как "Красный гигант", "Дайкон", "Французский завтрак".

Для летнего посева лучше выбирать сорта, которые устойчивы к болезням и жаре, такие как "Злата", "Сакса", "Черри Белл".

Для осеннего посева подойдут сорта, которые хорошо хранятся и не теряют своих свойств, такие как "Ратунд", "Весна", "Машенька".

Подготовка почвы

Важно сказать, что редис довольно требователен к почвам, сеять его нужно на плодородных или хорошо удобренных почвах. А еще она должна быть рыхлой и нейтральной.

Поэтому перед посевом необходимо на каждый квадратный метр грядки внести 5–10 кг перегноя или компоста, 20–30 г суперфосфата, 10–15 г калийной соли и 5–10 г аммиачной селитры.

Правильный посев

Редис можно сеять с ранней весны до поздней осени, с интервалом в 10–15 дней, чтобы иметь свежий урожай на протяжении всего сезона.

Для редиса подходит ленточная схема выращивания с расстоянием между рядами15 см, между лентами – 60-70 см. Норма высева семян – 12-20 кг/га, глубина заделывания – 1,5-2,5 см.

После посева семена нужно слегка придавить к почве, полить и прикрыть грядку пленкой или нетканым материалом, чтобы ускорить прорастание и защитить от вредителей.

Период всходов

При 10 °C ростки появляются в течение 1,5-2 недель. При 18-20 °C и отменной увлажненности почвы паростки пробиваются на 4-5 сутки. При 25 °C зерна прорастают за неделю.

Уход за культурой

Редиска требует регулярного полива, прополки, рыхления, прореживания и подкормки.

Так, в открытом грунте редис нужно поливать раз в двое суток утром или вечером, теплой и мягкой водой, избегая заливания почвы. При этом необходимо учитывать, что в периоды сильной жары и засухи частота поливов должна быть увеличена. А вот если стоит прохладная погода, то подача жидкости осуществляется раз в два – три дня.

Что же касается теплицы, то там редис следует поливать тогда, когда грунт станет сухим.

Прополка и рыхление нужны для предотвращения образования корки, поддержания влажности и доступа кислорода к корням.

Прореживание редиски нужно проводить, когда растения достигнут высоты 3–5 см, оставляя между ними расстояние до 7 см.

Подкормка редиски нужна для улучшения роста и вкуса корнеплодов. Первый раз ее можно произвести через 10–15 дней после посева, используя раствор комплексного минерального удобрения (20 г на 10 л воды) или настой коровяка (1 л на 10 л воды).

Вторую подкормку можно сделать через 10 дней после первой, используя раствор древесной золы (200 г на 10 л воды) или настой травы (1 кг на 10 л воды).

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