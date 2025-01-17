Здобувачі освіти зможуть розраховувати на відстрочку від призову лише в визначених законом випадках, оскільки для цього існують чіткі критерії.

Відстрочку від мобілізації мають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами і здобувають рівень освіти, який є вищим за попередній.

Про це йдеться у Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби".

Законодавством України визначено, хто підлягає мобілізації у 2025 році: студенти вечірнього чи заочного відділення; ті, хто здобуває другу вищу освіту; студенти, зараховані на програму на нижчому рівні, ніж їхній попередній ступінь; студенти, відраховані за відмову від загальної військової підготовки. Важливо зазначити, що студенти, які переходять з курсу на курс, зберігають право на відстрочку. Однак, якщо студент вступає на новий рівень освіти після розриву між семестрами, наприклад, після бакалаврату на магістратуру, він може бути мобілізований.

Окрім цього, у 2025 році планується скасування денної форми навчання для аспірантів, які навчаються на контрактній основі. Це рішення, за словами голови Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака, має на меті запобігти зловживанням правом на відстрочку. Якщо зміни будуть ухвалені, аспіранти, що навчаються за контрактом, не зможуть отримати відстрочку, хоча це не стосуватиметься тих, хто вступив на аспірантуру раніше.

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