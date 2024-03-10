Хотя ваш Android обычно обновляется автоматически, вы можете ускорить процесс, обновив его вручную, как только обновление станет доступно.

Хотите установить последнюю версию обновления на свой телефон Android?

Вы можете легко проверить, есть ли у вас какие-либо системные обновления, доступные для загрузки, хотя это зависит от вашего устройства.

Перед обновлением рекомендуется создать резервную копию вашего Android на тот случай, если позже вам придется восстановить предыдущую версию операционной системы вашего Android.

Обязательно зарядите свое устройство перед тем, как обновить устройство Android до последней версии.

Откройте настройки вашего Android.

Это светло-фиолетовое приложение с белой шестеренкой, которое находится в панели приложений. Значок приложения может выглядеть иначе, если вы используете другую тему для своего устройства Android.

Первое, что нужно сделать при обновлении телефона - проверка версии Android.

Дальше убедитесь, что вы подключены к Wi-Fi.

Для этого проведите вниз от верхней части экрана Android и найдите значок Wi-Fi; если на нем есть косая черта, коснитесь ее, чтобы включить Wi-Fi, прежде чем продолжить.

Откройте настройки вашего Android, чтобы обновить устройство Android до последней версии.

Вы будете получать уведомления, когда обновления станут доступны. Вы также можете проверить вручную.

Прокрутите вниз и нажмите «О телефоне» .

Нажмите «Версия Android». Вы сможете увидеть свою версию Android.

Вы также можете найти обновление безопасности Android и номер сборки.

Нажмите «Обновления системы» . Он находится рядом с изображением, напоминающим смартфон со стрелкой, направленной вниз на экране.

Нажмите «Загрузить и установить» . Если доступно обновление, в верхней части экрана будет указано «Обновление системы доступно ». Нажмите «Загрузить и установить» в нижней части экрана, чтобы обновить телефон.

Если обновление недоступно, вы увидите сообщение: На этом устройстве установлена ​​последняя версия.

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