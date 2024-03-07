Внезапная блокировка телефона может оказаться огромной проблемой, ведь для некоторых людей вся жизнь привязаны к смартфонам.

У каждого, от студентов до пенсионеров, в телефоне есть функции, которые играют ключевую роль в повседневной жизни.

Полный сброс к заводским настройкам часто рассматривается как крайняя мера. Это последний вариант, когда все другие возможности исчерпаны.

Это процесс, который возвращает ваш телефон к исходным заводским настройкам.

Это означает, что все ваши настройки, приложения, сообщения, файлы и фотографии будут удалены.

Хотя это может показаться радикальным, это эффективный способ преодолеть забытый пароль или серьезно неисправное устройство.

Однако полный сброс — это не тот шаг, к которому следует относиться легкомысленно.

Меры предосторожности и соображения

Прежде чем прибегать к варианту полного сброса, изучите более простые решения. Вы пытались восстановить пароль через учетную запись Google? А как насчет попытки разблокировать телефон с помощью подключенных устройств, например умных часов?

Эти методы менее выжжены и их стоит попробовать, прежде чем выполнять сброс настроек к заводским.

Поскольку полный сброс очистит все данные на вашем телефоне, резервное копирование данных имеет решающее значение.

Если вы уже заблокированы, возможно, уже слишком поздно это делать. Но всегда полезно использовать облачные сервисы, такие как Google Drive , или внешние устройства хранения данных, чтобы сохранить ваши ценные фотографии, важные документы и все остальное, что вы можете пропустить в случае потери данных.

Как выполнить сброс настроек на заблокированном телефоне Android

Вот подробное руководство по сбросу заводских настроек на заблокированном телефоне Android.

Полностью зарядите свое устройство

Прежде чем выполнять сброс настроек телефона Android до заводских настроек, убедитесь, что ваше устройство полностью заряжено. Это сделано для того, чтобы избежать каких-либо перебоев, которые могут возникнуть из-за низкого заряда батареи во время процесса сброса.

Чтобы сбросить настройки телефона Google Pixel:

Шаг 1 : одновременно нажмите и удерживайте кнопки питания и уменьшения громкости в течение нескольких секунд.

Шаг 2. Отпустите эти кнопки, когда увидите экран с треугольником и восклицательным знаком.

Шаг 3. Используйте кнопку уменьшения громкости для прокрутки параметров, пока не найдете «Режим восстановления». Нажмите кнопку питания, чтобы выбрать эту опцию.

Шаг 4 : Нажмите и удерживайте кнопку питания, если появится экран с сообщением «Нет команды». Затем нажмите кнопку увеличения громкости один раз и отпустите обе кнопки.

Далее : в меню восстановления используйте кнопки громкости для навигации и кнопку питания для выбора. Здесь вы можете приступить к сбросу настроек.

Как сбросить настройки телефона Samsung Galaxy

Чтобы сбросить настройки телефона Samsung Galaxy, выполните следующие действия:

Шаг 1. Подключите телефон Samsung Galaxy к компьютеру с помощью кабеля USB-C.

Шаг 2 : Одновременно нажмите и удерживайте кнопки питания и увеличения громкости. Если на вашем телефоне есть кнопка Bixby, также удерживайте ее. Отпустите эти кнопки, когда появится логотип Samsung и вы почувствуете вибрацию.

Далее : В меню восстановления перейдите с помощью кнопок громкости и выберите параметры с помощью кнопки питания.

Телефоны Моторола

Если у вас есть телефон Motorola, вы можете сбросить его настройки, выполнив следующие действия:

Шаг 1 : Удерживайте кнопку уменьшения громкости. Удерживая его, нажмите и удерживайте кнопку питания.

Шаг 2. Отпустите обе кнопки, когда увидите талисман или логотип Android на экране.

Далее : используйте кнопку уменьшения громкости, чтобы найти «Режим восстановления», и нажмите кнопку питания, чтобы выбрать его. Перемещайтесь по меню рекавери с помощью тех же кнопок.

Телефоны OnePlus

Попробуйте выполнить следующие действия, чтобы сбросить настройки телефона OnePlus:

Шаг 1 : Нажмите и удерживайте кнопки питания и уменьшения громкости в течение нескольких секунд.

Шаг 2 : При появлении запроса введите свой PIN-код или пароль. Этот шаг может потребоваться для некоторых моделей OnePlus. Вы можете выбрать «Забыли пароль», а затем принять предупреждение о потере данных.

Шаг 3. Выберите предпочитаемый язык с помощью кнопок громкости, затем нажмите кнопку питания для подтверждения.

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